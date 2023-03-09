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Gündem Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar
Gündem

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 143 metre uzunluğundaki ‘FMT Urla’ isimli tanker, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman bölgesine çekildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 19:10:00 -
Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar

Gürcistan’dan İtalya’ya giden 143 metre uzunluğundaki ‘FMT Urla’ isimli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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