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Aktüel Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Türk güvenlik botu refakat etti
Aktüel

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Türk güvenlik botu refakat etti

Rus donanmasına ait 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru ilerledi. Rus savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:59:00 -
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Türk güvenlik botu refakat etti

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Marmara Denizi açıklarından saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesini de geçerek Ege Denizi’ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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