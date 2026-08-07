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Yerel Çanakkale Boğazı’nda arızalanan yük gemisine römorkör müdahalesi
Yerel

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan yük gemisine römorkör müdahalesi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan yük gemisine römorkör müdahalesi

Gelibolu açıklarında makine arızası yaşayan 119 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı kuru yük gemisi, Kıyı Emniyetine ait römorkörlerin müdahalesiyle güvenli demir sahasına ulaştırıldı.

Yalova’dan İzmir’in Aliağa ilçesine doğru seyreden “OCEAN MARY” isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı.

Gelibolu açıklarında hareket kabiliyetini kaybeden geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine telsizle bilgi verdi.

Yalova’dan Aliağa’ya giden Barbados bayraklı ‘OCEAN MARY’ isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-18’ ve 'Kurtarma-19’ bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Doğanarslan Demir Sahası’na demirletildi.

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