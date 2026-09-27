Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker Karanlık Liman’a çekildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nara Burnu açıklarında makine arızası yapan Liberya bayraklı “Baltic Star” tankeri, römorkör yardımıyla Karanlık Liman Demir Sahası’na götürüldü.
İspanya'dan İstanbul Tuzla'ya giden, 182 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı "Baltic Star" isimli tanker, Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-17" römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.