Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı
Yoğun sis sebebiyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Tekrardan normale döndü
Sabah saatlerinde etkisini yükselten sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği saat 11.30 itibariyle normale dönerek yeniden açıldı.