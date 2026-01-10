Çanakkale Boğazı fırtınaya teslim! Dev dalgalar gemi trafiğini tamamen durdurdu
Çanakkale’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına, deniz ulaşımını aksattı.Meteoroloji’nin önceden uyardığı lodosun hızı saatte 90 kilometreye ulaşınca, Çanakkale Boğazı saat 12.45 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından kentte fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan da 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 12.45 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.(DHA)