Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü! Yaralı askerler var!
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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