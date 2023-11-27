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Gündem Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü! Yaralı askerler var!
Gündem

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü! Yaralı askerler var!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 02:22:00 -
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü! Yaralı askerler var!

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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