Çanakkale Belediyesi personel alımı hakkında duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada 60 KPSS puan şartıyla devlet memuru alımı yapılacağı bilgisi verildi. Yayınlanan personel alım ilanından sonra personel alımının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Çanakkale Belediyesi memur alımı ne zaman?

Çanakkale Belediyesinin yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda sayılan başvuru belgelerini 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi mesai

bitimine kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE

adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

1-Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.canakkale.bel.tr internet

adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

2- Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir

kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

3- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere

fotokopisi,

4- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

6- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

belediyemizce tasdik edilebilir),

7- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

9- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

10- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak

Çanakkale Belediyesi memur alım şartları nelerdir?

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

7- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

8- İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

9-13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

10-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,