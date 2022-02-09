Çanakkale Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru belgelerini 04.04.2022 tarihinden 08.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No: 132 17100 ÇANAKKALE adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No: 132 17100 ÇANAKKALE adresindeki Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurum doktoru tarafından yapılacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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