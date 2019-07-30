Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'tan "hak ihlali" kararı açıklaması!

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararı ile ilgili mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Düşünce özgürlüğü, ileri demokrasinin ve insan haklarının en önemli değerlerindendir. Üniversiteler, bu değerlerin yılmaz savunucusudur. Ancak, evrensel normlarda ve kamu vicdanında yer bulamayacak mahiyetteki illegal düşünceler bu kategoride değerlendirilemez. Bunların en başında da terörü ve terörün uzantılarını meşru göstermeye yönelik düşünceler gelmektedir. Bu kapsamda terörle mücadele eden devleti suçlayan açıklamalar yapmak, dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak kabul edilmez. Terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatif esasında ifade özgürlüğüne de zarar vermektedir. Hukukun üstünlüğü için Anayasa Mahkemesinin Türk milleti adına verdiği kararların evrensel hukuk kurallarına ve kamu vicdanına uygun olması büyük önem taşımaktadır. Devletin terörle yoğun ve özverili şekilde mücadele ettiği bir dönemde, mahkeme üyeleri arasında çoğunluk görüşü oluşmayan bu karar, kamu vicdanını rahatsız etmiştir.'