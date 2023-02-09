Can kaybı ve yaralı sayısı açıklandı! Depremde son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem çevre illeri yerle bir etti. Depremin ardından aynı günün öğle saatlerinde meydana gelen Elbistan merkezli 7.6'lık deprem ülkede faciaya neden oldu. Kahramanmaraş'ta yıkılan yüzlerce binanın dışında çevre illerde de yüzlerce yıkım haberi geliyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. 10 ilde etkili olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 391'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 62 bin 914'e çıktı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.