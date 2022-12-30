Can Dündar'la ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu

MİT Tırları davasında 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör arananlar’ listesine ‘gri’ kategoriden eklendi. Can Dündar FETÖ PDY örgütü üyesi olmaktan aranıyor. Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar’a 2015’te yayımlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın mal varlıklarına el konmuştu.

Hakkında yeni soruşturmalar var

Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

'Gri Kategori'de aranıyor

İçişleri Bakanlığı, Dündar’ı ‘gri’ kategoride ‘en çok arananlar’ listesine ekledi. Gri kategorideki teröristlerin yerini ihbar eden 500 bin TL'ye kadar ödül veriliyor. Dündar, sığındığı Almanya'dan Youtube ve internet siteleri üzerinden yayın yapmaya devam ediyor.