  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Can Dündar'dan Melek Mosso mesajı! Seni Isparta'ya zaten almayacaklar Can Dündar..
Gündem

Can Dündar'dan Melek Mosso mesajı! Seni Isparta'ya zaten almayacaklar Can Dündar..

FETÖ firarisi Can Dündar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Melek Mosso'ya, Funda Arar ve Derya Uluğ'un sözlerini alıntılayarak destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 02:40:00 -
Can Dündar'dan Melek Mosso mesajı! Seni Isparta'ya zaten almayacaklar Can Dündar..

 Yeniakit.com.tr 

Melek Mosso ve Aynur Doğan konserlerinin iptal edilmesi, terör yandaşlarını, muhalefeti ve FETÖ'cüleri aynı çizgide buluşturdu.

FETÖ firarisi Can Dündar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Melek Mosso'ya destek verdi.

Funda Arar ve Derya Uluğ'un sözlerini alıntılayarak, bir gün döneceğini ima eden Can Dündar şunları yazdı:

"Melek Mosso' ya yapılanları şiddetle kınıyorum, sanatçı arkadaşımın yanındayım. Elbette konsere gitmeyeceğim. Sadece bu konserle de sınırlı kalmayacak, Isparta' ya bir daha adımımı atmayacağım."
Tebrikler Funda Arar
Tebrikler Derya Uluğ
Gün, dayanışma günüdür.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay