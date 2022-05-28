Can Dündar'dan Melek Mosso mesajı! Seni Isparta'ya zaten almayacaklar Can Dündar..

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Melek Mosso ve Aynur Doğan konserlerinin iptal edilmesi, terör yandaşlarını, muhalefeti ve FETÖ'cüleri aynı çizgide buluşturdu.

FETÖ firarisi Can Dündar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Melek Mosso'ya destek verdi.

Funda Arar ve Derya Uluğ'un sözlerini alıntılayarak, bir gün döneceğini ima eden Can Dündar şunları yazdı:

"Melek Mosso' ya yapılanları şiddetle kınıyorum, sanatçı arkadaşımın yanındayım. Elbette konsere gitmeyeceğim. Sadece bu konserle de sınırlı kalmayacak, Isparta' ya bir daha adımımı atmayacağım."

Tebrikler Funda Arar

Tebrikler Derya Uluğ

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