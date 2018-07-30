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Can Dündar yine 'kek'e sardı: Herkes yediğinden ikram eder John!

Firari vatan haini Can Dündar, Türkiye'ye yönelik hakaretlerini sürdürüyor. Düştüğü kanalizasyon çukurundan millete yönelik olarak alçakça ifadeler kullanan Batı uşağı 'sadık' John, millet kıraathanelerinde vatandaşlara ikram edilmesi planlanan çay ve kek ikramıyla sefil aklıyla dalga geçiyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:02
Can Dündar yine 'kek'e sardı: Herkes yediğinden ikram eder John!

 yeniakit.com.tr 

Firari vatan haini Can Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'ye alçakça hakaretlerde bulunmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin her bölgesinde millet kıraathaneleri açılacağını duyurarak her yaştan vatandaşlara ve öğrencilere bu mekânlarda kahve, çay ve kek gibi ikramlarda bulunulacağını açıklamasını dalga konusu yapan FETÖ işbirlikçisi John, Twitter'dan yine millete seviyesizce saldırdı.

Türkiye'de doğmasına rağmen Batının çanağını yalamaktan milletin değerlerine Fransız kalan John, vatandaşlar için açılacak dinlenme, okuma ve ders çalışma mekânlarında yapılması planlanan ikramları küçümseyerek düştüğü çukurda ne yediğini gözler önüne serdi.

SIĞINDIĞI ALMANYA'DA KAHVE-KEK SAATİ VAR

Kanalizasyona kaçan lağım fareleri gibi sığındığı Almanya'da, sosyal hayattan da bihaber yaşayan zavallı John, Almanların gün içerisinde saat 15:00-16:00 arasındaki zaman dilimini kek ve kahve zamanı olarak nitelediğinden de habersiz.

Almanların o anda bulundukları iş yeri ya da sosyal alanlarda, bir dilim kekle bilikte bir fincan kahve içme alışkanlıklarını, pislikle beslendiği için bilmeyen gafil John, Rize'de yapılacak 'Çay Çarşısı' içinde yer alması planlanan çay bardağı heykeliyle de şuursuzca dalga geçti.

HABERİ TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Bugüne kadar yapılan dev yatırımlardan hiçbiri için olumlu tek bir kelime dahi etmeyen sefil John, Rize Ticaret Borsası (RTB) tarafından 9520 metrekare alan üzerinde 10 milyon liralık yatırımla kurulacak olan Çay Çarşısı ile ilgili haberi, altına not düşerek paylaştığı tweetinde, "Yanına kek heykeli de lazım." ifadesi kullanarak sefil aklınca dalga geçmeye çalıştı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:02
  1. Rize
  2. Can Dündar
  3. fetö

YORUM YAZ

  • 1453145347 dk önce
    Kan testini yaptırmadın mı henüz ! Mesut ÖZİL'in asil duruşuda mı kanını temizleyemedi.
  • BANA KAFASI ÇALIŞAN DEĞİL MİLİTAN LAZIM ALLAH CC BATIYA GÜLE GÜLE GİDESİNİZ DÖNEMİYESİNİZ BURADA YAPTIKLARINIZIN 100 KATINI BATIYA YAPASINIZ HAKKIMKADAR AMİN BANA KAFASI ÇALIŞAN DEĞİL MİLİTAN LAZIM ALLAH CC BATIYA GÜLE GÜLE GİDESİNİZ DÖNEMİYESİNİZ BURADA YAPTIKLARINIZIN 100 KATINI BATIYA YAPASINIZ HAKKIMKADAR AMİN 23 dk önce
    HANİ BUNLARDAN EMİNE ÜLKER TARHAN DEDİYA BANA KAFASI ÇALIŞAN ADAM LAZIM DEĞİL MİLİTAN LAZIM BU ÜKM KAZANSIN ÜLKEMİN İNSANLARI BİŞEYLERÜRETMESİN DİYE BUKEKE SALDIRDI KUMAR OYNASIN BİRBİRİNE SÖVSÜN DÜŞÜNMESİN
  • Erhak Erhak 36 dk önce
    Senin de Bavyerada Münihte heykellerin dikilecek cancık merak etme.Ama kaiden ne olur, ne üzerine oturtulur büstün bilmem.Muhtemelen kaiden Alman cumhurbaşkanı olur sıcak sıcak.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 46 dk önce
    Sen Ne Yiyorsun Almanya da, Domuz mu?
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