Can Dündar yine 'kek'e sardı: Herkes yediğinden ikram eder John!

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Firari vatan haini Can Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'ye alçakça hakaretlerde bulunmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin her bölgesinde millet kıraathaneleri açılacağını duyurarak her yaştan vatandaşlara ve öğrencilere bu mekânlarda kahve, çay ve kek gibi ikramlarda bulunulacağını açıklamasını dalga konusu yapan FETÖ işbirlikçisi John, Twitter'dan yine millete seviyesizce saldırdı.

Türkiye'de doğmasına rağmen Batının çanağını yalamaktan milletin değerlerine Fransız kalan John, vatandaşlar için açılacak dinlenme, okuma ve ders çalışma mekânlarında yapılması planlanan ikramları küçümseyerek düştüğü çukurda ne yediğini gözler önüne serdi.

SIĞINDIĞI ALMANYA'DA KAHVE-KEK SAATİ VAR

Kanalizasyona kaçan lağım fareleri gibi sığındığı Almanya'da, sosyal hayattan da bihaber yaşayan zavallı John, Almanların gün içerisinde saat 15:00-16:00 arasındaki zaman dilimini kek ve kahve zamanı olarak nitelediğinden de habersiz.

Almanların o anda bulundukları iş yeri ya da sosyal alanlarda, bir dilim kekle bilikte bir fincan kahve içme alışkanlıklarını, pislikle beslendiği için bilmeyen gafil John, Rize'de yapılacak 'Çay Çarşısı' içinde yer alması planlanan çay bardağı heykeliyle de şuursuzca dalga geçti.

HABERİ TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Bugüne kadar yapılan dev yatırımlardan hiçbiri için olumlu tek bir kelime dahi etmeyen sefil John, Rize Ticaret Borsası (RTB) tarafından 9520 metrekare alan üzerinde 10 milyon liralık yatırımla kurulacak olan Çay Çarşısı ile ilgili haberi, altına not düşerek paylaştığı tweetinde, "Yanına kek heykeli de lazım." ifadesi kullanarak sefil aklınca dalga geçmeye çalıştı.