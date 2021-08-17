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Gündem Can Dündar haddini aşmadan duramıyor! Afganistan üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

Can Dündar haddini aşmadan duramıyor! Afganistan üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Firari FETÖ'cü Can Dündar, mazluma Ensar olmaya çalışan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yine mesnetsiz ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 20:34:00 -
Can Dündar haddini aşmadan duramıyor! Afganistan üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

 Yeni Akit  ANKARA 

Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında iftiralar atan firari gazeteci Can Dündar, bu sefer de Afgan mülteciler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

'Siyasi-ekonomik rant devşirmeye çalışıyor'

Dündar twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haddi aşan ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı:

"Erdoğan, Afganistan’ın çöküşünden siyasi-ekonomik rant devşirmeye çalışıyor. Dizinin dibinde büyüdüğü, inancıyla ters düşmediği Taliban ile ilişkisini kullanıp bolca Afgan mülteci alarak Batı karşısında elini güçlendirmeye, daha çok para ve taviz istemeye, çöküşünü ertelemeye çabalıyor."

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