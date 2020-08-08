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Aktüel

"Can dostlar"ına hayvan otelinde konaklama imkanı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:41:02 -
"Can dostlar"ına hayvan otelinde konaklama imkanı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin evcil hayvan oteli, tatil, iş gezisi ya da şehir dışına çıkan vatandaşların can dostlarına konaklama hizmeti sunuyor.

Yıldırım Mahallesi'nde yaklaşık 3 dönümlük arazi üzerine kurulan otelde evcil hayvanlar, hem güvenli bir ortamda konaklıyor hem de diğer dostlarıyla birlikte eğitim alıyor.

Otel sahibi Edip Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara hijyenik ve güvenli bir ortamda hizmet verdiklerini söyledi.

Otelde günlük konaklama bedelinin 70 lira olduğunu belirten Tunçel, "İşletmemizde tatile ve iş gezisine giden vatandaşlarımızın evcil hayvanlarına konaklama hizmeti veriyoruz. Gözleri arkada kalmıyor" dedi.

Tunçel, köpeklerin sahiplerinden kısa süreli de olsa ayrıldıklarında yaşadıkları problemlerin önüne geçmek için sosyalleşme eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Otelde bugünlerde 20 köpeğin konakladığını ifade eden Tunçel, şunları kaydetti:

"Rezervasyonlu bir çalışma sistemimiz var. Evcil hayvanlarını bize emanet eden vatandaşlar, kedi ya da köpeklerini buraya getirdiklerinde kayıtlarını yapıyoruz. Ardından konaklama hizmetimiz başlıyor. Düzenli olarak besleme ve etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Konaklama hizmetinin yanı sıra sosyalleşme ve farklı eğitim hizmetlerimiz var. Yine aynı zamanda şehir içi ve şehirler arası pet taksi hizmetleriyle de hayvan sahiplerine imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz."

Salgınla mücadele döneminde elde edilen başarıyla geçilen "yeni normal" süreçte vatandaşların tatile yöneldiğini anlatan Tunçel, son günlerde konaklayan evcil hayvan sayısında artış olduğunu da sözlerine ekledi.

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