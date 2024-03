Can dostlara modern yeni yuva

Bursa’da, sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi tarafından son 6,5 senede sokak hayvanlarına 32 bin tedavi uygulandı, 20 bin kısırlaştırma yapıldı ve şehrin farklı noktalarına 357 bin kilo mama dağıtıldı. Ayrıca ‘Haybulans’ uygulamasını devreye alarak Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, 2023 Mart ayı sonu itibariyle 3 adet haybulans ve 8 personelle hizmet vermeye başladı. Şimdiye kadar haybulansla 1000’i ilk müdahale olmak üzere toplam 3 bini aşkın tedavi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde 50 dönüm arazi üzerine kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni de düzenlenen törenle hizmete açtı. Yerleşkede, röntgen odası, ameliyathane, dinlenme odası, eğitim sınıfı, kafesler, kedi hastanesi yavrulu anne binası, hasta bakım binası, serbest yaşam alanı, karantina binası ve personellere ait birimler bulunuyor. Düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank ve Refik Özen, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, AK Parti ve Cumhur İttifakı Nilüfer Belediyesi başkan adayı Celil Çolak, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile hayvanseverler katıldı.

“Sokak hayvanları için elimizden geleni yapıyoruz”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunus Emre'nin ‘Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü’ anlayışını her zaman rehber edindiklerini söyledi. Ecdadın bütün mahlûkata karşı hassasiyeti ise dünyaya örnek olacak kadar büyük olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, ecdadın sokak hayvanlarına bakmak için pek çok vakıf kurduğunu ve sokak hayvanlarının beslenmesi için de ‘mancacı’ ismi verilen insanların görevlendirildiğini ifade etti. Bursa denilince birçok kişinin aklına ‘Gurebâhâne-i Laklakan’ yani ‘Kimsesiz leylekler bakımevi’nin geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, “19. yüzyılda Bursa’da hizmete açılan, dünyanın ilk ve tek leylek hastanesi olan Gurebâhâne-i Laklakan, bugün de şehrimizin bir değeri olarak yaşamaktadır. Biz de sorumluluk bilinciyle sokak hayvanları için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Gerek pandemi sürecinde, gerekse pandemi sonrasında derneklerimiz, sivil toplum kuruluşları ve mahalle gönüllülerimizle birlikte hayvan beslemeleri yaptık. Unutmayalım ki sağlıksız sokak hayvanları, şehir ve insan sağlığı için tehlike anlamına gelmektedir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği dönem başkanı olarak bu konuda daha hassas olmamız gerektiğini de biliyoruz” dedi.



“32 bin tedavi uygulandı”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sokaktaki canlar için son 6,5 senede birçok çalışma yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu kapsamda sokak hayvanlarına 32 bin tedavi uygulandı, 20 bin kısırlaştırma yapıldı ve şehrimizin farklı noktalarına 357 bin kilo mama dağıtıldı. Ayrıca haybulans uygulamamızı da devreye alarak Türkiye’ye örnek olduk. Yeni bir uygulama olarak 2023 Mart ayı sonu itibariyle 3 adet haybulansımız, 8 personelle hizmet vermeye başladı. Şimdiye kadar bini ilk müdahale olmak üzere toplam 3 bini aşkın tedaviyi haybulansla gerçekleştirdik. Haybulanslarımız sayesinde Büyükşehir’e bildirilen yaralı hayvanların tedavisine daha hızlı müdahale ediyoruz. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Bursa’da sokak hayvanlarına, 17 ilçe belediyesi tarafından verilen hizmetin yarısı kadarı büyükşehir belediyemiz tarafından yapılmaktadır” diye konuştu.

“200 can dostumuzu misafir edecek”

Altyapı gibi, imar gibi, yol işleri gibi sokak hayvanlarının da görev alanları içerisinde olduğunu anlatan Başkan Aktaş, sokaktaki canları tek başına bırakmayacaklarını söyledi. Onlarla her konuda ilgilenmeleri gerektiğini belirten Başkan Aktaş, “Tesis içerisinde çocuklara hayvan sevgisinin anlatılacağı ve aşılanacağı bir sınıf da oluşturuldu. Ben bu işin bir bilinç ve kültür meselesi olduğunu düşünüyorum. Buranın okullarımız tarafından uğrak yeri olması gerektiğini düşünüyorum. Zira başıboş ve sağlıksız hayvan, şehir hayatı için ciddi bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bunun da maalesef birçok örneğini haberlerde izliyoruz ve içimiz sızlıyor. Bizim şehrimizde bu tür kötü örnekler olmasın, vatandaşlarımız mutlu, sokak hayvanlarımız bakımlı ve sağlıklı olsun diye canla başla çalışıyoruz. Nilüfer’de Gümüştepe Mahallesi’nde 50 dönüm araziye kurduğumuz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, önemli bir görevi yerine getirecek. Bu yerleşkede röntgen odası, ameliyathane, dinlenme odası, eğitim sınıfı, kafesler, kedi hastahanesi yavrulu anne binası, hasta bakım binası, serbest yaşam alanı, karantina binası ve personellere ait birimler bulunmaktadır. Şu an 200 can dostumuzu misafir edecek kapasitemiz var” dedi.

“Haksız eleştirilere maruz kaldık”

Sokakta gezerken vatandaşlardan ‘Ne olursunuz, barınak yapın ve hayvanları toplayın. Hayvanları o barınakta tutun’ söylemleriyle karşılaştığını ifade eden Başkan Aktaş, böyle bir yöntemin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ve Bursa’da da olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Kendilerinden böyle bir şey yapılmasının da beklenmemesini isteyen Başkan Aktaş, “Lakin Millet bahçesinde çocuklarımıza zarar veren köpekler vardı. Arkadaşlarımız üç köpeği tedavi amaçlı aldı. Sosyal medyada kıyametler koptu. Çok haksız bir şekilde eleştirilere maruz kaldık. Ekip arkadaşlarımızın ne kadar hassas davrandığını bilmenizi istiyorum. İnsanlarımız bizler için ne kadar kıymetliyse sokak hayvanları da bizim başımızın tacıdır. Aynı değerdedir, aynı kıymettedir. İkinci etap projemizi de ihale ederek çalışmalara başladık. Bunu da yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Burada ise yasaklı ırk bölümü, serbest yaşam alanı ve sahipsiz at barınağı ile birlikte kapasitemiz 450’ye yükselmiş olacak. Merkezi’mizde; haftanın 7 günü, 08.00-23.00 saatleri arası, 3 haybulans, 8 veteriner hekim, 4 veteriner teknikeri ve 26 işçi ile hizmet sağlanıyor. Türkiye’nin en modern sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Bursa’mıza kazandırdığımız için mutluyuz. Yine can dostlarımız için ücretsiz evcil hayvan polikliniği ve evcil hayvan mezarlığı hizmetimiz de önümüzdeki dönem yapacaklarımız arasında yer alıyor” dedi.

“Sağlıklı şehir için canla başla çalışıyoruz”

Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ni kapatmak gibi düşüncelerinin de olmadığını açıklayan Başkan Aktaş, merkezin irtibat noktası olarak kullanılacağını, operasyon kısımlarının da yeni merkezde yapılacağını anlattı. Hayvanlara yapılan müdahalelerin, son durumunun da kamuoyuyla paylaşılarak yanlış anlaşılmaya fırsat vermeyeceklerini söyleyen Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliği’nin öncü şehri olan Bursa’mızda, hem kent sağlığı hem de halk sağlığı konularında üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirerek yarınlara her anlamda sağlıklı bir şehir bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Bursa’nın sağlıklı şehir imajını güçlendirmek ve halkımızın içinde yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir inşa etmek için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da her bakımdan sağlıklı bir şehir oluşturmak için çözüm üretmeye devam edeceğiz. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sokaktaki canlarımızla her zaman ilgileneceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Sokak hayvanları konusunda ortak akıl

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Türkiye’ye örnek olacak bir tesis olduğunu söyledi. Allah’ın yarattığı her varlığı aziz bilerek can dostlarının hayatlarını kolaylaştıracak önemli tesisin açıldığını belirten Varank, “Sokak hayvanları başka hiçbir ülkede olmadığı gibi Türkiye’nin bir gerçeği. Geçmişten günümüze her zaman bizim medeniyetimizde sokakta yaşayan hayvanlar oldu. Bizlerde onlarla nasıl huzur içerisinde yaşayabileceğimizi ecdadımızdan itibaren öğrenmeye çalıştık. Can dostlarımız çeşitli sıkıntılar yaşamasın diye biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde onlara hizmet ediyoruz. Biz zaten sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara belediyemizin öncülüğünde devam ediyoruz. Can dostların huzur içerisinde yaşayabilecekleri, tedavi görebilecekleri güzel bir mekan da kazandırılmış oldu. Bu şehirde yaşayan her bir canı aziz bilen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güzel işlere imza atmaya devam edecek. Türkiye’de sokak hayvanlarıyla ilgili bir gündemin olduğunun farkındayız. Can dostlarımız önemli ama insan hayatı da önemli. Çocuklarımız da önemli. Sokak hayvanları konusunda ortak akılla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, Hürriyet Ana Kucağı'ndan gelen minik misafirlerle birlikte açılış kurdelesi keserek tesisleri gezdi.