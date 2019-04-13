Can Bartu için dua okundu



İSTANBUL (AA) - Hayatını 83 yaşında kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda dua okundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün toprağa verilen Can Bartu için Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde düzenlenen anma programına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Bartu ailesinin fertleri ile Can Bartu'nun sevenlerinin katıldığı belirtildi. Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından anma programının sona erdiği kaydedildi.

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