Can Ataklı'nın 'Togg' rahatsızlığı: Üretim bantlarını saraydan getiriyorlar

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda Türkiye'nin yerli ve milli projelerini karalayan CHP'li sözde gazeteci Can Ataklı, yerli otomobil Togg'u yine hedef tahtasına oturttu.

Ataklı, ''Çok verimli bir proje değil bu. Türkiye'yi dünyada otomotiv devi haline falan getirmeyecek yani bu hayali kimse görmesin." dedi.

Gördüğü üretim bandına da inanmadı

'Togg'un üretim bandı yok' iftiralarının videolu şekilde yalanlanmasına rağmen projeyi karalamaya çalışan Ataklı, "Kandırmayın milleti. Üretim bantları yapıldı diyorsunuz e yapılmamış daha. Sonra saraydan bant geliyor bir tane. Bak işte üretim bantları burada diye. 'Üretim bantları burada' diye video sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.