Can Ataklı'nın seçim korkusu! Hezeyanlarıyla iktidarı hedef alıp provokatif ifadeler kullandı
Youtube yayınında 14 Mayıs 2023 seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Can Ataklı, toplumu kışkırtacak ifadelerle seçimlere ilişkin hezeyanını aktardı.
Can Ataklı, 14 Mayıs 2023 seçimine ilişkin değerlendirmede bulunduğu konuşmasında, provokatif ifadeler kullandı.
''Bu seçim Türkiye'nin son seçimidir." diyen Ataklı, iktidarı hezeyanlarıyla hedef alarak şunları söyledi:
Bu seçimi de bu iktidar kazanırsa bundan sonra Türkiye laikliğe ve demokrasiye asla geri dönemeyecektir. Siyasal İslamcılar cumhuriyet rejimini, bir tür Arap usulü İslam devletine dönüştürmeyi düşünüyorlar.