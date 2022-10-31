Can Ataklı'dan TOGG hazımsızlığı! Skandal sözler

Yerli ve milli projelere karşı kör ve sağırı oynayan muhalefet kanadının medyası da türlü algı operasyonlarıyla hazımsızlıklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

29 Ekim'de seri üretime geçen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG muhalif medyanın da rahatsızlığını gün yüzüne çıkardı. İlk önce CHP yandaşı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOGG'un fotoğrafını paylaşarak "Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun" ifadelerine yer vermişti. Şimdi ise CHP'nin bir diğer yandaşı Can Ataklı'dan benzer bir çıkış geldi.

"Görmemişin otomobili olmuş"

Ataklı, 'Görmemişin otomobili olmuş' başlıklı skandal yazısında TOGG'un yerli olmadığını ima ederek "Yabancı marka olarak Türkiye’de üretilen otomobillerin tamamı TOGG’un “yerli ve millilik” oranından daha fazla yerli ve milli" dedi.

Ataklı, "Amaç belli ki bir otomobil fabrikası sahibi olmak adı altında seçime yönelik olağanüstü bir propaganda ve algı yaratmak" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet tarihine geçen yerli otomobil hamlesi ile ilgili hazımsızlığını gizlemeyen Ataklı yazısını, "Ama ne yazık ki milletçe 'Görmemişin otomobili olmuş' psikolojisi yaşatıyorlar bize." sözleriyle son verdi.