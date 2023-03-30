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Gündem Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama
Gündem

Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama

Yeniakit Publisher
2023-03-30 11:08:00 -
Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ni kuran, 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce'ye gazeteci Can Ataklı'dan galiz bir küfür geldi.

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ni kuran, 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce'ye gazeteci Can Ataklı'dan galiz bir küfür geldi.

İnce'nin adaylığı için daha önce "İhanetin bedelini ağır ödeyecek" diyen Ataklı, YouTube kanalında şunları söyledi: "Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne istiyorsa verin gitsin bu herife. Nasıl olsa itibarı sıfırlandı. Herkes nefret etmiş durumda. Çıkmış ben %60 alacağım diyor. Has....r lan derler adama."

 
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Yorumlar

Orhan

CHPKK FİSTANLILAR MERKEZİ Ş....SİZ DİN DÜŞMANI HAÇLI ARTIKLARI VATAN H...LERİ BAŞKA BİR ŞEY BEKLENMEZ NU E...LERDEN

Mustaga

Bu adam şirazeden çıktı.İttifak bileşenleri gibi.Oturduğu koltuğu kendisinin zannediyor.Tıpkı masada toplanıp anket üzerinden kazanma hesabı yapanlar gibi.Unuttukları bir şey var 1 kilo şekerle 1 kilo tuzu karıştırırsan evet 2 kilo yapar.Ama yenmez.Millet de yemeyecek.Ancak bu sefer bizim tarafta da diğer tarafta da bugünlerde ötenleri kaçanları seçimden sonra kulaklarından tutup itibarlarını hak ettikleri yerlere indirmeliyiz.Muharem İnce her insanın yapacağını yapıyor.Bu midesi genişler anlayamıyor.
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