Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ni kuran, 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce'ye gazeteci Can Ataklı'dan galiz bir küfür geldi.

İnce'nin adaylığı için daha önce "İhanetin bedelini ağır ödeyecek" diyen Ataklı, YouTube kanalında şunları söyledi: "Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne istiyorsa verin gitsin bu herife. Nasıl olsa itibarı sıfırlandı. Herkes nefret etmiş durumda. Çıkmış ben %60 alacağım diyor. Has....r lan derler adama."



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