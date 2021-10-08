Can Ataklı'dan skandal! Hem seçim provokasyonu yaptı hem TSK ile terör örgütünü bağdaştırdı

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İktidar düşmanlığından gözü dönen Can Ataklı, seçim provokasyonuna erken başladı. AK Parti iktidarının seçimleri kaybetse bile yönetimi terk etmeyeceği hezeyanını anlatan Ataklı, halkın ezici çoğunluğu tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, ABD eski Başkanı Donald Trump ile benzetecek kadar ileri giderek üstüne bir de ABD güzellemesi yaptı.

'Trump bunu ABD'de denedi'

"Kamuoyunun zihninde 'Bunlar acayip bir iktidar. Yarın seçimi kaybetseler bile direnirler, gitmezler.' diye bir yargı var." diyen Ataklı, "Tabi bunu söylerken demokrasi dışı yöntemler akla geliyor. Seçimi yapmışız, bitmiş. Kaybetmiş ama 'ben gitmiyorum' diyor. Bunu yapabilir mi? Evet yapabilir çünkü. ABD'de Trump bunu denedi. Amerika gibi bir ülkede bile denendi." ifadelerini kullandı.

ABD halkına övgü Türkiye'ye karalama

ABD halkını övüp, kendi ülkesini karalayan Can Ataklı, şöyle devam etti:

"Tabii ki Amerika gibi gelişmiş, insanları medeni bir ülkede böyle bir şey olmaz. Ama Türkiye gibi demokrasisi, hukuku olmayan, özgürlüklerin tamamen kısıtlandığı, baskı altına alındığı bir ülkede 'ben gitmiyorum' dedikleri zaman yapacak bir şey var mı, ben hakikaten merak ediyorum."

Şerefli Türk ordusuna çirkin iftira

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbecilerden temizlenmiş namuslu paşalarını terör örgütü ile yan yana durmakla suçlayan Ataklı, "İktidarın elinde muazzam bir ordu var. Tamamen biat etmiş. Bütün paşaları, 'emriniz olur efendim' deyip, hiçbir şey sorgulamadan teröristlerle bile yan yana durabiliyorlar. Diğer tarafta da polis var. O zaten tamamen iktidarın ordusu haline gelmiş." diye konuştu.

Can Ataklı, skandal sözlerini çizdiği şu akıl sınırlarını zorlayan senaryo ile bitirdi:

"Şöyle bir inanç da var ki 'bu iktidar seçim kaybetmez'. Kaybetmemesi halkın muazzam sevgisinden falan değil. Çünkü beş dakika kala kural değişir, yine seçim kaybetmez. Diyelim ki seçimi kaybetti, Trump'ın ABD'de yaptığı gibi bütün milislerini, polisini, askerini, hakimlerini, savcılarını ortaya yığar. Bunun kanıtları var tabi. Bunu böyle düşünmeye sevkeden olaylar var."