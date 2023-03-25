Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye akıl almaz sözler! Biçare adam bu yaptığın akılsızlıktır, ülkeye ihanettir

Can Ataklı kendi video kanalından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi.

"Burada başka çıkarların var mı? "AKP'den" bir şey geliyor mu? Ona vatandaşlar karar verir. Ama artık yeter. Türkiye bir aşamaya geldi. Türkjiye'de hala ne olduğunu bilmeyen demokratik mücadele yaptığını zanneden bir bi çare adamın (Muharrem İnce) şeyi altında kalamaz Türkiye. Bunun açık yüreklilikle söylenmesi lazım ve ben de bunu başlatıyorum.



Bu yapılan Türkiye'ye ihanettir başka hiç bir şey değildir. "AKP'den" gelen desteklerle macron olabilirim zannediyor...

Burada kişi seçmiyoruz. "Ben KIlıçdaroğlu'ndan daha iyiyim" diyor bir kere iyi değilsin. Olmadığını o gece gösterdin. Rezil kepaze oldun. O gece içtin içtin yok oldun. Şimdi anlat!

CHP beni tuttu da bilmem ne... O geceyi bu CHP'liler görmüyor mu? Hala senin peşinden koşan varsa ve bu rezilliği sürdüreceksen yazıklar olsun sana!

Eğer bu saatten sonra CHP'de seni alıp yanına koyarsa yuh olsun.

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