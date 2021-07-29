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Gündem Can Ataklı'dan kalleş sözler! "Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar lazım"
Gündem

Can Ataklı'dan kalleş sözler! "Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar lazım"

Antalya’da başlayan ve birçok ilde peş peşe çıkan yangınların ardından sözde gazeteci Can Ataklı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini bırakması için olası senaryoları anlattığı bir videosu sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Ataklı o kalleşçe konuşmasında “Başkan Erdoğan’ın gitmesi için büyük yangınların olması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:27:00 -

Türkiye'de peş peşe gelen yangın haberlerinden sonra gazeteci Can Ataklı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini bırakması için olası senaryoları anlattığı bir videosu tekrar gündeme geldi.

Geçtiğimiz ocak ayında Youtube kanalında yayınlanan videoda Ataklı, "Başkan Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınların olması lazım" cümlelerini kullanmıştı. Sosyal medyada Ataklı'nın skandal ifadelerinin yer aldığı video paylaşılmaya başlandı.

Kalleş sözler yeniden gündemde!

Yeniden gündeme gelen o konuşmasında Can Ataklı şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. (…) Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. (…) Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. (…) Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. (…) Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi… Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

Sruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı'nın bu konuşması sonrasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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