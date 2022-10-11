Can Ataklı'dan iğrenç sözler! Sen ne pislik çıktın be

AK Parti Hükümeti'ne yönelik düşmanca tavırlarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, bu kez de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef tahtasına oturttu. Soylu ile ilgili çok çirkin ifadeler kullanan Ataklı, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesindeki yazısında “Mahalle kahvesinde söylenecek sözleri, devlet adına söyleyemezsiniz” herzelerini yumurtladı. Soylu için “Sanki tüm dengesini yitirmiş durumda” gibi alçakça cümleler kullanan Ataklı, İçişleri Bakanı'nın “Uyuşturucu satanı yakalayınca ayaklarını kırın” ifadesini hatırlatıp, “Bir mahalle kabadayısı hatta sıradan bir vatandaş uyuşturucu satanlara karşı tepkisini böyle gösterebilir lakin devleti yönetmesi için görevlendirilen biri bunu asla söyleyemez” diye yazdı.

Ataklı, Soylu’nun, Hakkâri’deki bir yürüyüş sırasında HDP milletvekili Habip Eksik’e prim vermeyen polislerin arkasında durarak “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?” demesini de eleştirerek adeta PKK'nın sözcülüğüne soyundu.