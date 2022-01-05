Can Ataklı’dan Ekrem’e taktik: Bırak metro işini bakanlık yapsın!

İstanbul’da metrolar üzerinden tartışmalar devam ederken Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na taktik verdi. Ataklı, “Madem bu kadar hevesliler İstanbul’un metro işini tümüyle bakanlık üstlensin.” dedi.

“İBB’nin borçlanmasına izin vermiyorlar” dedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliğine yazdığı yazıların satır arasında gizleyen Can Ataklı, şunları söyledi:

“AKP döneminde kendi müteahhitlerine yaptırdıkları bazı altyapı inşaatlarını belediye değil hükümet ödüyordu, İstanbul elden gidince bu paraları ödemedikleri gibi belediyenin borçlanmasına da izin vermiyorlar, bu nedenle eskiden kalma bazı yatırımlar yarım kaldı.”

Ataklı İBB’nin borç batağında olduğunu gizlemeye çalıştı

“Belediyenin borçlanmasına da izin vermiyorlar.” iddiasının aksine İBB’nin borç batağında olduğunu gizlemeye çalıştı. CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, Fransa’dan 450 milyon euro kredi almış ve İBB’yi batağa sürüklemişti.

“İstanbul’un metro işini tümüyle bakanlık üstlensin”

“Yine AKP döneminde belediyeye yük olmasın diye üstlenilen bazı metro yatırımlarına bugün de devam ediliyor ama dünyanın hiçbir yerinde görülmedik biçimde İstanbul’da sanki iki ayrı metro varmış gibi davranıyorlar.” iddiasını sürdüren Can Ataklı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Örneğin bu bakan dün ‘İstanbul’u birilerinin keyfine bırakamayacaklarını’ ileri sürerek kendi yaptıkları metroları bitirmek için harıl harıl çalıştıklarını söyledi.

(Aslında bana göre fena fikir değil, metrolar dünyanın her yerinde zarar eden kuruluşlardır, bu işte kâr yoktur. Belki de metro sistemini olduğu gibi hükümete bırakmak daha doğru olur. Madem bu kadar hevesliler İstanbul’un metro işini tümüyle bakanlık üstlensin.)”