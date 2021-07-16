Can Ataklı'dan çirkin 15 Temmuz açıklaması: FETÖ diye bir şey yok

Gazeteci Can Ataklı sosyal medyada yaptığı canlı yayında terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili skandal sözler sarf etti.

15 Temmuz'un darbe olmadığını savunan Can Ataklı, "FETÖ diye bir şey yok. Onu bilin bir kere FETÖ, METÖ yok. Ya terör örgütü filan değil. Kendimizi kandırmayalım" dedi.

Ataklı videoda şunları söyledi:

"Şimdi 15 Temmuz olayı çok dehşet bir olaydır bakın. Hala gizemini çözemedik. Ben ısrarla söylüyorum yüzde 20'sini biliyoruz. Ama şunu rahatlıkla söylüyorum. Arkadaş darbe marbe değil o. Kimse kimseyi kandırmasın. Çünkü o tip şeylerin sonuçlarına bakılır her olayda. Yani olayın kime yaradığına bakacaksın. Darbemsi bir şey oluyor. Darbe adı altında bir oyun oynanıyor. Ve bu işten bir iktidar ve özellikle bir kişi anormal karlı çıkıyor. Ülkenin tamamını ele geçiriyor. Bütün o kadrolarla birlikte kılcal damarlara kadar girme şansı buluyorlar. Ve ceberrut bir şekilde de yönetimi sürdürüyorlar.

Şimdi o zaman nasıl oldu kardeşim bu. O gecenin soruları var hala. Bir tanesini sadece söyleyeyim Erol Olçok. Onun nasıl öldüğünü bile hala açıklayamıyorlar. Hala Erol Olçok'un üzerinden çıkan mermilerin balistik incelemesi yapılmadı. Ve Erol Olçok'u ve oğlunu vuran kurşunların kim tarafından atıldığı öğrenilemedi. Eşi çırpınıyor. Çırpınmanın da ötesi hakaretler yağdırıyor. Ne yapıyorlar? Ona davalar açıyolar, aileden atıyorlar. Çözülemiyor. Neden? Çünkü Erol Olçok öyle tesadüfen ölmedi kardeşim.

Erol Olçok neden oradaydı'nın cevabı çok önemli. Israrla anlatıığım bir konudur bu: Erol Oçok AK Parti'nin beyni, bu kadar önemli biri kontrolsüz kalabalıkların içinde ve en önde yer almaz. Eğer yer alıyorsa o olay kontrollüdür, ve hiçbir şey olmayacağını biliyorlardır. O arada bir şey oldu işte.

Söyleyeceğim şu: Bir; cemaat diye bir numara, FETÖ diye bir şey yok. Onu bilin bir kere FETÖ, METÖ yok. FETÖ diye bunlar uydurdular. Neden? işte iki tane... Zaten onu zamanında yapacaklarmış. Silah milah, falan filan. İki tane olay buldular. Bir de Danıştay'ı artık önce Ergenekon'a sonra buna yapıştırdı. En sonunda Ergenekon'u da ona bağladı. Yok düşen Rus uçağı dedi ona bağladı. Ankara'da bilmem ne bulunan patlamayı ona bağladı. Dedi ki bu FETÖ terör örgütü. Ya terör örgütü filan değil. Kendimizi kandırmayalım. Vatandaşı da kandırmayalım. "