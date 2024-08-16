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Gündem Can Ataklı yine yumurtladı! Kılıçdaroğlu’nun Kalemi satılık, ruhu satılık dediği kepaze adam Türkiye’nin 1 numaralı kanaat önderi imiş.
Gündem

Can Ataklı yine yumurtladı! Kılıçdaroğlu’nun Kalemi satılık, ruhu satılık dediği kepaze adam Türkiye’nin 1 numaralı kanaat önderi imiş.

Yeniakit Publisher
2024-08-16 22:56:00 - 2024-08-16 23:01:26

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fatih Altaylı ile ilgili söylediği "Merkepler Adam Olur, Sen Adam Olmazsın" başlıklı yazısı CHP’lileri iyice salladı. Altaylı’ya “Be gafil, Be müptezel, Be paranın emrindeki tetikçi.” Diye saydıran Kılıçdaroğlu’na CHP’lilerin tepki göstereceği dile getirildi.

Türkiye’nin geleceğini Kılıçdaroğlu’nda görerek hükümeti ve Erdoğan’ı eleştiren ve Kılıçdaroğlu’nu göklere çıkartan isimler bir bir Ekremci olmaya başladılar. Son olarak yaşanan Kılıçdaroğlu- Altyalı polemiğinde Altaylı’nın yanında yer alanlardan biri de Can Ataklı oldu.

CHP’lilerin Altaylı’nın yanında yer alacağını belirten Ataklı Kılıçdaroğlu’nun Altaylı’ya sarf ettiği sözlerden dolayı CHP’den tepki geleceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Kepaze’ olarak nitelediği Altaylı’ya şu an Türkiye’nin bir numaralı kanaat önderi diyen Ataklı şöyle konuştu; “Fatih Altaylı şu an Türkiye’nin bir numaralı kanaat önderi…. CHP’liler bütün şeyleri Fatih Altaylı’dan alıyorlar. CHP’yi bugün en yönlendiren en etkili isim açık söyliyeyim Fatih Altaylı. Çünkü müthiş izleniyor… Kılıçdaroğlu’na CHP’den tepki gidecektir öyle anlıyorum. Çünkü CHP’yi Fatih Altaylı yönlendiriyor… İmamoğlu, Özgür Özel…” Altaylı çok sevilen bir isim. Bunun zaten inkar edilecek bir yanı yok. CHP’lilerin en sevgili ismi…”
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