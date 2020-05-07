Can Ataklı, RTÜK'ten yediği cezalar nedeniyle çareyi susmakta buldu
Can Ataklı, RTÜK'ün programıyla ilgili verdiği cezaların ardından canlı yayında dikkat çeken bir protesto eyleminde bulundu.
Can Ataklı, RTÜK'ün programıyla ilgili verdiği cezaların ardından canlı yayında sosyal medyada dikkat çeken bir protesto eyleminde bulundu.
TELE 1 ekranlarında ‘Gün Başlıyor’ programını sunan Can Ataklı, RTÜK'e sessiz protesto eyleminde bulunduğunu bu şekilde dile getirdi.
Ataklı bu sabah, yorumları nedeniyle programına yönelik durdurma ve para cezalarına beş dakika boyunca gazeteleri sessiz okuyup yorumlayarak tepki gösterdi.
Bu video sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter kullanıcılarından bazıları "konuştukça batıyordu zaten" yorumlarında bulundu.