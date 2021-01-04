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Medya Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki alçak sözlerine böyle cevap verdi: Alçakça montajlamışlar
Medya

Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki alçak sözlerine böyle cevap verdi: Alçakça montajlamışlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Can Ataklı, katıldığı CNN canlı yayınında akıllara zarar bir savunma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:16:00 -

Cumhuriyet Gazetesi ile eş zamanlı olarak skandal ifadeler kullanan Tele 1 sunucusu Can Ataklı, "Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." demişti.

Youtube yayınında konuştu

Ataklı Youtube kanalında yayınladığı videosunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

CNN'de ne diyeceğini bilemeyince 'Bunlar montaj' dedi

Skandal sözleri sonrasında CNN canlı yayınına katılan Can Ataklı, "Ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Bu benim en önemli özelliğim." diyerek skandal ifadelerinin arkasında duruyor gibi yapsa da sözlerine şöyle devam etti: "Bu sefer bana da çok koydu. Çok alçakça yapılan bir montaj var."

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