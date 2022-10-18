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Gündem Can Ataklı, bu sefer kafayı TOGG'a taktı!
Gündem

Can Ataklı, bu sefer kafayı TOGG'a taktı!

Yerli otomobil TOGG hakkında açıklamalarda bulunan Can Ataklı,TOGG'a devletin destek vermesini hazmedemedi. TOGG'un kime ait olduğunu sorguladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 22:26:00 -

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı , "Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi?" diye sordu.

"TOGG'un sahibi kim?"

Kendi Youtube kanalından açıklamalarda bulunan Can Ataklı, "Yerli otomobil, yerli otomobil, kardeşim yerli otomobili 1960'da yaptık zaten. Herkes unutuyor gidiyor. 'Anadolu' unutuyorlar. İlk defa araba yapıyoruz ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? Mustafa Varank. Başkasını görüyor musunuz? Varsa yoksa hükümet, onlar anlatıyorlar. Sahibi kim?" ifadelerini kullandı.

TOGG Ortakları:

Anadolu Grubu (%19), (Tuncay Özilhan)
BMC (%19), (Ethem Sancak)
Kök Grubu (%19),
Turkcell (%19), (Türkiye Varlık Fonu)
Zorlu Holding (%19),
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (%5)

 

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