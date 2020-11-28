Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu

TELE1’de sunduğu programla hükümete yönelik çirkin ithamlarda bulunan Can Ataklı, 'Bilim Kurulu derhal istifa etmeli' başlıklı yazdığı yazıyla sosyal medyada rezil oldu.

Korkusuz Gazetesi’nde köşe karalayan ve TELE1’de yaptığı yayınlarla hükümeti hedef haline getiren Can Ataklı, yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bilim Kurulu’nu istifaya çağırdı.

Bilim Kurulu'nu istifaya çağırdı

Koronavirüs sürecinde canla başla çalışan Bilim Kurulu üyelerini ‘yüksek maaş cazibesine kapıldıklarını’ söyleyerek rencide edici ifadeler kullanan Ataklı, yaptığı yanlışla daha bilim kurulu üyelerini bile tanımadığını gösterdi.

Kendince ‘çok bildiğini' düşünerek istifaya çağırdığı bilim kurulu üyelerinin isimlerini ve uzmanlık alanlarını da yazmayı ihmal etmeyen Ataklı, bilim kurulunda olmayan bir doktorun ismini yazdı.

İstifaya çağırdığı doktor rezil etti

Bilim Kurulu’nda olduğunu iddia ederek Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın ismini de yazan Ataklı’ya Twitter’dan karşılık geldi. Dr. Ceyhan, Ataklı’ya Bilim Kurulu’nda hiçbir zaman olmadığını söyleyerek yalanını ortaya çıkarıp yaptığı yanlışı düzeltmesini istedi.

Heyecana kapılarak zorlu bir süreçte Bilim Kurulu üyelerini istifaya davet eden Ataklı işin içinden kendini kıyırmak için muhteşem kıvraklığını bir kez daha gösterdi. Tüm Bilim Kurulu üyelerinin isimlerini branşlarını ayrıntılarıyla yazan Ataklı, hatasını örtmek için 'yandaş medya' deyip suçu başkalarına attı.

İşte Ataklı'nın rezil olduğu paylaşım: