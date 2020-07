Can Akın Çağlar kimdir nerelidir? Can Akın Çağlar hayatı biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliğine son dakika ataması yapıldı. İBB Genel Sekreterliğine Can Akın Çağlar atandı. Türkiye Finans katılım bankasında 2003 yılına kadar Genel Müdürlük yapan Can Akın Çağlar, 2003 yılındandan 2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası’nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. Peki Can Akın Çağlar kimdir nerelidir? İşte Can Akın Çağlar hayatı biyografisi.