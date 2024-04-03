  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP'li eski vekil Hasip Kaplan’dan skandal Van kararı tepkisi: Böyle namussuzluk görülmedi! Bu gidişle Tayyib’in sonu...

Devlet Bahçeli’nin yüzündeki morluklar çok konuşulmuştu! Seçimlerin ardından flaş iddia geldi! Bu gerçekten doğru mu

Seçimi yenileme kararı! Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı

Terör yandaşları binayı bastı İstanbul Adliyesi’nde Abdullah Zeydan provokasyonu

“PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen terör sevici Abdullah Zeydan'a bakın yine kim sahip çıktı

Gaziosmanpaşa’da arbede! CHP oyları saydırmıyor

AK Partili isimden 'Sahaya niye inmedin?' sorusuna beklenmedik cevap: Reisin talimatlarına rağmen sürmediler

SON 3 VERİ: Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor!

Ekrem’den çalgı çengiye devam

Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı
Yerel Çamura saplanan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı
Yerel

Çamura saplanan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 19:24:00 -
Çamura saplanan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, çamurda mahsur kalan ve iş makinesiyle kurtarılan 3 inek sahibine teslim edildi.

Hecinler köyü yayla yolunda çamura saplanan 3 ineğini kendi çabasıyla kurtaramayan Ahmet Arıcı, bölgede yol çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri ve köylülerden yardım istedi.

Bunun üzerine ekipler ve köylüler, kepçeye bağladıkları halat yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda hayvanları kurtardı.

Hayvanlarını teslim alan Arıcı, görevlilere ve vatandaşlara teşekkür etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23