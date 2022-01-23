  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Campi, Süper Lige geri döndü!
Spor

Campi, Süper Lige geri döndü!

Yeni Malatyaspor, bir dönem Trabzonspor ve Karagümrük formaları da giyen Gaston Campi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:38:00 -
Campi, Süper Lige geri döndü!

Yeni Malatyaspor, bir dönem Trabzonspor ve Karagümrük formaları da giyen Gaston Campi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 

Yeni Malatyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca’da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Gaston Campi’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay