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Cammu Keşmir'de sınır muhafızlarına silahlı saldırı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:19:50 -
Cammu Keşmir'de sınır muhafızlarına silahlı saldırı: 2 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerin ateş açması sonucu 2 Hint Sınır Güvenlik Gücü muhafızı öldü.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, Pandach Chowk bölgesinde direnişçiler tarafından açılan ateş sonucu 2 sınır muhafızının öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, saldırıyı düzenleyen direnişçilerin kaçtığını belirtti.

Bu ay başında bölgede güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda Hint paramiliter gücünden en az 8 kişi ölmüştü.

Dünyanın birçok bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayat durma noktasına gelirken Cammu Keşmir'de çatışmalar devam ediyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

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