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Çamlıyayla’da Motofest heyecanı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 5.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
Çamlıyayla’da Motofest heyecanı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 5.’ncisi düzenlenen Motosiklet Festivalinde (Motofest) arazi motorları adeta havada uçtu.


9 ilden 80 sporcunun katıldığı geleneksel Çamlıyayla Motofest etkinliği ilçenin Zevzek Ormanlık alanında kurulan pistte yapıldı.


Çamlıyayla Belediyesi tarafından düzenlenen festival yoğun ilgi gördü.


Kalabalık bir izleyici kitlesinin bulunduğu yarış alanında motosikletlerin adeta uçması izleyenlerden alkış aldı. Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, her sene izleyici kitlesi daha da artan bu sporun Çamlıyayla’nın tanıtımına ciddi derecede katkı sağladığını ifade etti. Tepebağlı, “Çamlıyayla’da geçtiğimiz 1 hafta içerisinde içlerinde 2 festival olan toplam da 5 etkinliğe imza atan personelimizi tebrik ediyor ve böylesine önemli günlerde teşrifleri ile bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza tebriklerimizi sunuyorum. Müthiş gösterilere sahne olan etkinliğimiz bu yıl her yılkine oranla katılımcı ve sporcu sayısını fazlasıyla artırmış her yıl üzerine koyarak seyir zevki yüksek bir organizasyon olma yolunda ilerlemektedir. Organizasyonda Çamlıyayla Belediyesiyle müştereken her dakikasına emeği sinen Tarsus Motor Sporları kulübünden Cenk Ataş bey ve ekibine ülkemizin 4 bir köşesinden katılım sağlayan sporseverlere tekraren teşekkür eder önümüzde ki yıl da bir ve beraber olmayı dileriz. Katılım sağlayan tüm motor sporları tutkunlarına ve haklımıza teşekkürlerimizi sınarım” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
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