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Çamlık’a çevreci tabelalar yerleştirildi

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü şenlik havasında kutlamaya hazırlanan Bodrum Belediyesi, bugün Çamlık Mahallesi’nde çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
Çamlık’a çevreci tabelalar yerleştirildi

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü şenlik havasında kutlamaya hazırlanan Bodrum Belediyesi, bugün Çamlık Mahallesi’nde çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.


Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çamlık İlkokulu ve Çamlık Muhtarlığı işbirliğinde çevre gönüllüsü öğrenciler tarafından hazırlanan "Çevreci Tabelalar" bugün yerlerine yerleştirildi. Çamlık’taki etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Çamlık Muhtarı Mehmet Kahraman, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sabah saatlerinde okul çevresinde ve meydanda çevre temizliği gerçekleştiren öğrencilere daha sonra çevre temizliği ile ilgili eğitim verildi. Özellikle araçlardan yollara atılan çöplere engel olunması adına bir farkındalık yaratmayı amaçlayan proje kapsamında, Çamlık Mahallesi’ne öğrencilerin sloganlarından oluşturulan uyarı tabelaları yerleştirildi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
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