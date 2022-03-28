Çamlı’dan Karamollaoğlu’na fena kapak! “Vertigo falan da değil..."

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında “Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir tepki geldi.

Vertigo falan da değil baya güzelleşmiş kafalar…

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’na, “Erbakan Hocayı en az senin kadar tanırım” diyen Çamlı, şunları kaydetti:

“Hocam; ‘Mustafa Kemal yaşasaydı o da Refah Partili olurdu’ demişti... Şimdi siz kalkıp ‘Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu’ diyorsunuz... Vertigo falan da değil, baya güzelleşmiş kafalar. Fenafi CHP olmuşsunuz.. Ama, Allah büyüktür...”