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Gündem Çamlı’dan Karamollaoğlu’na fena kapak! “Vertigo falan da değil..."
Gündem

Çamlı’dan Karamollaoğlu’na fena kapak! “Vertigo falan da değil..."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan, katıldığı bir televizyon programında “Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na öyle bir kapak geldi ki, yılın kapağı olmaya aday…

Yeniakit Publisher
2022-03-28 18:01:00 -
Çamlı’dan Karamollaoğlu’na fena kapak! "Vertigo falan da değil..."

 YENİ AKİT  ANKARA 

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında “Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir tepki geldi.

Vertigo falan da değil baya güzelleşmiş kafalar…

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’na, “Erbakan Hocayı en az senin kadar tanırım” diyen Çamlı, şunları kaydetti:

“Hocam; ‘Mustafa Kemal yaşasaydı o da Refah Partili olurdu’ demişti... Şimdi siz kalkıp ‘Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu’ diyorsunuz... Vertigo falan da değil, baya güzelleşmiş kafalar. Fenafi CHP olmuşsunuz.. Ama, Allah büyüktür...”

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