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Çamlıca’da ilk ezan ve ilk namaz

Temeli 6 yıl önce atılan Çamlıca Camii’nin kapıları, üç ayların habercisi kabul edilen Regaib Kandili ile cemaate açıldı. Mü’minlerin camiye yoğun ilgisi, “Burada bu kadar büyük bir camiye ne gerek var” diyen kesimlerin haksızlığını gözler önüne serdi.

08 Mart 2019 Cuma 11:02

Yapımına 2013 yılında başlanan ve aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği Çamlıca Camii’de ilk ezan okundu.

İstanbul’un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camide sabah namazını kılan Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.
Caminin muhteşem bir eser olduğunu ve resmi açılışının daha sonra yapılacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

Muhteşem bir eser oldu. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine bir eseri güzel İstanbulumuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje yönetiminden mimarına ve yapımına kadar emeği olan bütün arkadaşlara, İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul’un heybetine, Yeditepeli İstanbul’un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. Üç ayların başlangıcı olması dolayısıyla bugün ilk kez ibadete açıldı. Sabah namazıyla birlikte yoğun bir cemaatle namazımızı eda ettik. Birçok özelliği var. Minarelerinde, kubbesinde diğer aksamlarında birçok ilkleri barındırıyor.

Camiyi gezen Yıldırım, daha sonra buradan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:02
  1. AK Parti
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Binali Yıldırım
  4. Çamlıca Camii

YORUM YAZ

  • haci osmanhaci osman25 dk önce
    su müslümanlarin yüzündeki nura bak camide nasil bulusmuslar helal olsun devlet baskanimiza her tarafa cami yapti ve yapacak Allah razi olsun halk otobüsü bedava,ilac,hastane bunlar yetmiypor gibi 600,700,tl yoksulluk ayligi dünya liderimiz birde amarikaya haddini bildirse haciya,ümreye gidecek olan ey dini bütün mümün kardeslerim simdiden dolarinizi dövizinizi alin dolar yakinda 6,7tl hac Zamani 10tl
  • HasanHasan33 dk önce
    Caminin doluluğunu ramazandan sonra konuşalım,ataşehirdeki mimar sinan camiside ilk 6 ay doldu şimdi 1 saf zor doluyor yatsıda....fuzuli israf

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