Çamlıca Kulesine nasıl gidilir? Çamlıca Kulesi seyir terası ücretli mi?

Çamlıca Kulesi'nin bugün resmen açılmaısnın ardından vatandaşlar Çamlıca Kulesi'nin nerede olduğunu ve nasıl gidileceğini araştırmaya başladı. İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği bulunan Çamlıca Kulesi'ne nasıl gidilir? Çamlıca Kulesi girişi ücretli mi?

Çamlıca Kulesine nasıl gidilir?

Çamlıca Kulesi'ne gitmek isteyenler İstanbul'un Üsküdar ilçesine giderek oradan da Küçük Çamlıca Tepesi'ne gitmelidir. İBB belediye otobüsleriyle ulaşım sağlayabilmektedir. Ayrıca diğer toplu taşıma seçenekleri de bulunmaktadır.

Çamlıca Kulesi seyir terası ücretli mi?

Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek. Çamlıca Kulesi'ne girişin ücretli olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Çamlıca Kulesi ne kadar yüksek?

İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümü olan bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olarak biliniyor. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir.