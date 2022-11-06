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Yaşam Çamlıca Kulesi ziyarete kapatıldı mı? Çamlıca Kulesi'nin yüksekliği kaç metre.. İstanbul kule teknik özelikleri
Yaşam

Çamlıca Kulesi ziyarete kapatıldı mı? Çamlıca Kulesi'nin yüksekliği kaç metre.. İstanbul kule teknik özelikleri

Çamlıca Kulesi ya da Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki televizyon ve seyir kulesidir. Çamlıca Kulesi hasar gördü mü, ziyarete kapatıldı mı merak konusu oldu. Bakım çalışması yapılan Çamlıca Kulesi'nde vinçten parçalar düştü. Düşen parçalar nedeniyle kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle kule, sorunun giderilmesine kadar ziyaretçi kabul etmeyecek. İşte haberle ilgili detaylar ve Çamlıca Kulesi'nin yüksekliği ve diğer bilgiler.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 15:20:00 - 2022-11-06 15:34:31
Çamlıca Kulesi ziyarete kapatıldı mı? Çamlıca Kulesi'nin yüksekliği kaç metre.. İstanbul kule teknik özelikleri

İstanbul’da Çamlıca Kulesi’ne dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi.

Vinçten düşen parçalar Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluşturdu

Çamlıca Kulesi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, bu gece kulenin dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında cephe vincinden parçalar düştüğü ve dış cephede hasar meydana geldiği belirtildi.

Tüm operasyonların yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Çamlıca Kulesi ya da Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki televizyon ve seyir kulesidir.

ÇAMLICA KULESİ KAÇ METRE YÜKSEKLİĞİNDE

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısıdır.

Üsküdar ilçesindeki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer alır. Toplam yüksekliği 369 metre (1.211 ft) olan kulenin 221 metrelik bölümü 49 katlı betonarme yapı, 168 metrelik bölümü ise antendir.
Tür: Televizyon kulesi
Yükseklik: 369 metre (1.211 ft)
Sahip: Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı 
Konum: İstanbul, Türkiye

Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor. #Çamlıcakulesi

Çamlıca kulede neler var?
Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi; hediyelik eşya mağazası, kafeteryası, restoranı, eşsiz manzaraya hâkim seyir terasları ve aktivite alanlarına sahip olmakla birlikte yılda yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi kapasitesiyle, İstanbul'un ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezidir.

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