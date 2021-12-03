'Camiyi seviyorum, namazda buluşuyorum' projesi

‘Camiyi Seviyorum, Namazda Buluşuyorum’ isimli proje kapsamında çocuk ve gençler camilerde bir araya geldi. Camilerin asli fonksiyonunun ibadethane olmasının yanında, birer eğitim-öğretim mekanı ve sosyal, kültürel faaliyetlerin merkezi olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla böyle bir proje yürütüldüğüne işaret ederek sözlerine başlayan İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, beş vakit namaza gelen çocuk ve gençlere yönelik tatil süresince bir çok etkinliklerin düzenlendiğini söyledi. Canpolat “Proje çerçevesinde ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimizin yarıyıl tatilinde camiye gitme ve namaz kılma alışkanlığı kazandırılmayı hedefledik. Öğrencilerimizin çocuk yaşta gönüllerinin camiye bağlı olmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz” dedi.

İlçe Müftüsü Reşit Ceylan da “Özellikle çocuklarımızın beş vakit namaza devamları, yakınlarını da yanlarında getirmeleri ve ezber yapmaları üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Gerçekleşen etkinlikte puan toplama suretiyle derece yapan ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi de ödüllendirdik. Evlatlarımıza bırakacağımız en kıymetli miras, Peygamberimizin ifadeleriyle terbiye ve güzel ahlaktır. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim'de bizlere namazı emrederken ailemizde namazı öğretmemizi tavsiye etmektedir. Hz. Lokman’ın evladına imandan sonra ilk tavsiyesi namaz ibadeti olmuştur. Bizler de anne-babalar olarak geleceğimizin teminatı, göz aydınlığımız olan evlatlarımızı namazdan mahrum etmemeli, namazı sevdirmeli ve namaz sevgisini kalplerine yerleştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından en çok camiye gelen öğrencilere; İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, İlçe Müftüsü Reşit Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar tarafından hediyeler verildi.