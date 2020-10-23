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Dünya Camiyi domuz ahırı yapmışlar
Dünya

Camiyi domuz ahırı yapmışlar

Azerbaycan’ın 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Karabağ’daki Zengilen kentinde bulunan tarihi caminin Ermeniler tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı. Camiye girip gördükleri karşısında şok olan Azeri askerler “Alçakların yaptığına bakın” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:53:00 -
Camiyi domuz ahırı yapmışlar

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken ortaya çıkan görüntüler Müslümanları şok etti. İslam ve Müslüman düşmanı alçak Ermenilerin, 27 sene sonra kurtarılan Zengilan kentindeki tarihi camiyi domuz ahırına çevrildiği görüldü. Arama tarama faaliyetleri çerçevesinde camiye giren Azerbaycan askeri büyük şaşkınlık yaşadı. Camiye yapılan rezil saldırıyı ve verilen zararı gözler önüne seren Azeri askerleri, “Alçakların yaptığına bakın” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayınlanan görüntülerin ardından Ermenilerin Azerbaycan ve Müslümanların tarihine yaptığı alçak saldırı, eleştirilerin hedefi oldu. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarihi caminin adeta bir harabe haline geldiği dikkati çekerken Ermenilerin barbarlığı ve kahpeliği bir defa daha kanıtlanmış oldu.

Aliyev de tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Aliyev dün Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’la yaptığı görüşmede “İnternette Zengilan kentinde harabeye dönüşen caminin görüntülerini herkes gördü. O camide domuz beslemişler. Camilerimize hakaret ettiler” ifadesini kullandı. Azerbaycan, 27 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim’de işgalden kurtarmıştı.

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