Camiye bitişik meyhane

Harun Arslan İstanbul İstanbul’a fetih mührünün vurulduğu sembol ilçeler arasında yer alan Beyoğlu’nda cami diplerine yuvalanan içkili mekanlar mantar gibi türemeye devam ediyor. Müeyyetzade Camii, Beyazıd-ı Cedid Camii, Kılıç Ali Paşa Camii gibi tarihi ibadethaneleri esir alan alkollü mekanlar, Kabataş’taki Ömer Avni Camii’ni de kuşatmış durumda. Osmanlı’nın dışişleri bakanlarından (reis-ül küttab) Ömer Avni Efendi tarafından 1646 tarihinde yaptırılan Ömer Avni Camii’nin bulunduğu sokakta alkol kokuları yükseliyor.

CAMİYE SAPLANAN HANÇER

“Setup” isimli işletmeler, camiyi taciz edercesine birden fazla dükkanda içki satışı yapıyor. “Setup Burger Pizza”, “Cafe Setup”, “Setup Deli” adlı işletmeler caminin hemen alt kısmından başlayarak sokak boyuna saplanmış bir hançer gibi faaliyet gösteriyor. İçki mekanları, alkollü tesislerin ibadethane ve okullara 100 metre yakında faaliyet gösterememesine ilişkin yasayı çiğniyor. Cami cemaati ise namazlarını İslam’da haram olan içki kokusuna maruz kalarak gerçekleştirmek zorunda kalıyor.

Gazetemiz Akit’e konuşan Adalet Platformu Sözcüsü Adem Çevik, rezalete bizzat şahit olduğunu ifade ediyor. Adem Çevik, “Değil 100 metre, 100 santim bile yok cami ile alkollü mekanın arasında. 372 yıllık camimizin bu hale düşürülmesine nasıl izin verir yetkililer? Ömer Avni Camii’nin cemaati, İstanbul’un işgali döneminde bile böyle bir şeye maruz kalmamıştır” diyor.

“EVET SATIYORUZ”

3 asırlık caminin dibinde alkollü tesis işleten ve soyadını vermek istemeyen Lokman isimli yetkili, gazetemize yaptığı açıklamada “İçki içenlerin dinine saygılı olmalısınız” dedi. Müslümanların hassasiyetlerine saygı gösterilmeyen işletmelerde alkol sattıklarını kabul eden şahıs, Beyoğlu’nun turizm bölgesi olmasından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldıkları ruhsatla bu satışı yaptıklarını ifade etti.