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Yerel Camiye ayakkabısıyla giren alkollü turist ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
Yerel

Camiye ayakkabısıyla giren alkollü turist ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cemaatin namaz kıldığı sırada kazma ve ayakkabısıyla camiye giren alkollü turist sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 21:30:00 -
Camiye ayakkabısıyla giren alkollü turist ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir camiye sabah namazında cemaat namaz kılarken elinde kazma ve ayakkabısıyla giren alkollü turist, sınır dışı edildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ayakkabısıyla camiye girdi

Olay, Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Hacı Ayşe Çetin Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah namazında cemaat namaz kılarken duvardan atlayarak camiye giren ve alkollü olduğu iddia edilen Rus turist, cami müştemilatından aldığı kazmayı da eline alarak ayakkabıyla camiye girdi.

Cemaatin namaz kıldığı anlarda önce kazmayı duvar kenarına bırakıp sonra camları kapatmaya çalışan turistin camiye girişi, o anda olaya şahit olan caminin karşısındaki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.

Sınır dışı edildi

Camiye giren güvenlik görevlileri duvara bırakılan kazmayı alıp Rus turisti camiden çıkardı. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalanan Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi.

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