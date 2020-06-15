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Aktüel

Caminin kubbesinden düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’da caminin kubbesinde oyun oynarken yere düşen çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:43:55 -
Caminin kubbesinden düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’da caminin kubbesinde oyun oynarken yere düşen çocuk ağır yaralandı.


Olay, İznik ilçesinde bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin kubbesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Muhammed E., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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