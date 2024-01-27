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Yaşam Caminin gökyüzü ile buluşması görüntülendi
Yaşam

Caminin gökyüzü ile buluşması görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 21:20:00 -

Kocatepe Camii’nin gökyüzü ile buluşması havadan görüntülendi.

Ankara'nın önemli simgelerinden biri olan Kocatepe Camii'nin yüksek minaresi ve kubbesinin, bulutlarla adeta dans edercesine bir araya gelerek gökyüzü ile uyumu havadan görüntülendi.

Ankara’nın en büyük cami olma özelliğini taşıyan Kocatepe Camii, etkileyici bir manzara ile gökyüzü ile buluştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük camilerinden olan Kocatepe Camii'nin, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımına 1967 yılında inşaatına başlandı. Ankara’nın Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesinde bulunan cami, 1987 yılında tamamlanarak dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açılışı yapıldı. Mimar Sinan’ın mimari anlayışının taklit edildiği cami, ana mekan, dört yarım kubbe ve dört fil ayağı üzerine oturan bir merkezi kubbeden oluşur. Ayrıca cami, 88 metre uzunluğunda 4 minareye sahiptir.

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