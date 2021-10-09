Camilerin hüznünü çocuklar bitirir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuklar ve gençlerle camilere gelinmesini tavsiye etti. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği sabah namazı buluşmaları kapsamında Etimesgut İlçe Müftülüğüne bağlı Tevhid Camii cemaatiyle bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran Erbaş, daha sonra cami cemaatine hitap etti.

Eğitimlerden faydalanın

Camilerde, Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis ve ilmihal derslerinin devam ettiğini anlatan Erbaş, bu eğitimlerden de faydalanılması gerektiğini dile getirdi. Ali Erbaş, “Camilerimizin geçtiğimiz 1,5 yıl içerisindeki salgın hastalıktan dolayı içine düşmüş olduğu garipliği ortadan kaldırma niyetiyle çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim” ifadelerini kullandı.

“Camilerimizi her yönüyle yeniden ele almalıyız”

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen “Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu” tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada da “Bugün camilerimizi her yönüyle yeniden ele almak zorundayız. Camiler, erkekler için olduğu gibi kadınlar için de geniş, nezih ve rahat mekanlar olmalı. Engelli kardeşlerimizin ulaşım ve ibadetlerine uygun olmalıdır camilerimiz” dedi.